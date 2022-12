Canada sequestra 26 milioni di dollari ad Abramovich

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il governo canadese ha annunciato l'avvio di un processo per il sequestro di 26didi beni sanzionati a una società dell'oligarca russo Roman. E' quanto si legge sul sito ...

Mentre diversi alleati occidentali hanno sequestrato yacht, imprese petrolifere e del gas e altri beni di persone vicine al presidente russo Vladimir Putin, questa è la prima volta che il Canada si muove in questa direzione.