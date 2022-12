Anm Metro Art | Napoli Sottosopra | l’evento inedito per Natale 2022

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ANM conART /Speciale ipogei propone un evento speciale per il. Mercoledì 21 dicembre ANM conART /Speciale ipogei propone un evento davvero speciale per il, un evento culturale in collaborazione con l’Arsenale die Cela: Unwalking&tour pomeridiano tra

Questa la situazione in città relativamente allo sciopero dei trasporti di oggi, secondo l'aggiornamento fornito da. Queste le fasce di garanzia: • Funicolari: il servizio riprende con la ...In Campania,informa che venerdì 16 dicembre l'organizzazione sindacale FILT - CGIL aderisce ... •Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.12 e da Garibaldi ... Anm Metro Art, Napoli Sottosopra: evento inedito per Natale Il tour Metro Art ANM ha da sempre suscitato l’interesse di cittadini e turisti. Grazie a queste visite guidate, infatti, è possibile conoscere l’inestimabile bellezza delle Stazioni dell’Arte. Per le ...Servizio attivo sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli e sulla funicolare di Mergellina, sospeso quello funicolari Centrale e di Montesanto. Questa la situazione in città relativamente allo sciop ...