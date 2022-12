Alessandro Egger replica a sua madre che gli aveva dato del bugiardo

(Di lunedì 19 dicembre 2022)fra una polemica con suae una giravolta con Tove Villfor è arrivato dritto-dritto alla puntata finale di Ballando con le Stelle. E se lo è meritato,che il bel biondo è oggettivamente fra i più bravi del cast. Quando però è stato ospite a La Vita in Diretta insieme ad Anna Pettinelli, la speaker radiofonica ha deciso di buttare benzina sul fuoco portando alla luce l’intervista di Cristinadi, in cui ha smentito le dichiarazioni di lui. “Io credo alla versione dima in questi giorni io ho letto anche l’intervista alla mamma di Ale che ha proposto una versione diversa, allora dice solo baggianate mamma?“. Una provocazione a cuiha così ...

Fanpage.it

... Ballando con le Stelle 2022: le lacrime di Selvaggia Lucarelli Lorenzo Biagiarelli: "Io, Selvaggia Lucarelli e l eccesso di diplomazia": "Sognando l Oscar" Per ricevere l altra ...Durante la prima delle due finali, ieri a Ballando con le stelle è arrivata anche la nonna diper un ballo a sorpresa. Una situazione che ha colpito molti, visto che quest'anno ha tenuto banco per parecchio tempo la storia sulla presunta lite dicon tutta la sua ... Alessandro balla a sorpresa con la nonna: sarebbe stato bello vedere la madre Cristina Egger Milly Carlucci e gli autori del dancing hanno fatto alcune emozionanti soprese ai concorrenti in gara, che sono stati chiamati a fare una prova a sorpresa, una sorta di falsa interrogazione. La prima ...La concorrente in gara con il ballerino Pasquale La Rocca ha battuto Lorenzo Biagiarelli in coppia con Anastasia Kuzmina nella penultima puntata del dance show di Rai1 ...