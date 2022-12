30 euro in più di contributo volontario scolastico per accendere i riscaldamenti a scuola | monta la protesta

SOStariffe.it

...a utilizzarli a proprio vantaggio sono le aziende digitali che vogliono fornire un servizio... leggi anche Il fintech cresce in Italia, nel 2022 raccolto quasi un miliardo diBanking - as - a - ......incontro alle preoccupazioni dei Comuni per l'impatto che una norma del genere (considerando che il 90% dei crediti comunali non supera i mille) avrebbe sulle casse locali. Aiutaci a fare di!... POS obbligatorio: salta la soglia dei 60 euro per i pagamenti, torna il ...