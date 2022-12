Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022)DEL 18 DICEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA NOMENTANA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA DI SANT’ALESSANDRO NEI PRESSI DEL RACCORDO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI DANNI DA MALTEMPO: AL MOMENTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE GROTTE E VIA VASCARELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SIA IN DIREZIONE ARICCIA CHE IN DIREZIONE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...