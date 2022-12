Quartieri Spagnoli e non solo | Napoli in festa per l’Argentina VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) È una serata storica questa,ha vinto il suo terzo mondiale battendo la Francia ai calci di rigore dopo una partita da cardiopalma terminata 3-3. Leo Messi, capitano dell’albiceleste, ha alzato per la prima volta al cielo la Coppa del Mondo aggiungendo anche questo trofeo, il più importante, alla sua bacheca già ricca di coppe. Proprio in occasione di questa vittoria, il forte legame che c’è trasta vivendo, in questi minuti, l’apoteosi: argentini e napoletani, uniti nel nome di Maradona, stanno popolando le strade diper festeggiare questo trionfo. Argentina Campione del Mondo, esplode la: ilDaia Piazza Dante, laè ...