MERCATO MILAN E TOP NEWS – Liverpool su Bennacer Lotta per Amrabat

Pianeta Milan

Le squadre di Serie A cominciano a muoversi seriamente sule a concentrarsi sul nodo dei rinnovi. Alcune situazioni riguardano giocatori in scadenza, ...dichiarando che a suo giudizio il...In attesa di scoprire il futuro di Ismael Bennacer, che resta un obiettivo didel Liverpool , illavora per regalare a Pioli un centrocampista di spessore e freschezza atletica. Le idee ... Calciomercato Milan – Maldini propone all’Atletico Madrid un super scambio Numeri pazzeschi per il Milan: nuovi accordi di sponsorizzazione per la società rossonera che in questo modo otterrà ricavi importanti.Il club nerazzurro dovrà fare i conti con i rivali rossoneri per l'innesto difensivo a gennaio, Maldini sembra avere le carte in regola ...