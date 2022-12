La bellezza eco-chic di un bidone

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Easy Trolley”. Davvero easy. Manico ergonomico, tipo trolley con sistema blocca/sblocca. La lucida plastica antracite luccica sotto la luce carezzevole della luna. Gli spigoli posteriori sono chiosati da un catarifrangente; non si sa mai che un monopattino elettrico non lo veda e ci sbatta contro. Scendo dunque agilmente le scale, grazie alle comode rotelle e al manico così perfettamente a mia misura. Saluto la vicina che torna dal lavoro, noto che le cade l’occhio su quel bidoncino nuovo, procedo ostentando quell’oggetto che, così ripulito, sa tanto di, di eco-. Posiziono ilnuovo di zecca e andandomene mi volto per guardarlo ancora una volta… “Futuristico, il design è futuristico. Bello”. Mi allontano con l’orgoglio di aver fatto tutto bene, anche questa settimana secco, plastica e umido sono stati correttamente ...

