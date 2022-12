(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - Sono giàle persone inin Campidoglio, a Roma, per la camera ardente diMihajlovic, l'ex calciatore e allenatore morto due giorni fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Molti i tifosi di Lazio e Bologna presenti che stanno entrando nella Sala della Protomoteca. Sul feretro diè stata appoggiata poco fa una sciarpa del Bologna calcio. Presenti in prima- oltre all'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato - la moglie dell'ex calciatore, Arianna Rapaccioni, la figlia, il figlio, il fratello e la mamma di Mihajlovic. "È stato un combattente dal primo all'giorno. I calci di punizione che tirava contro le porte avversarie sono gli stessi che ha tirato in questi anni contro la malattia", ha ...

AGI - Agenzia Italia

Sono giàle persone inin Campidoglio, a Roma: molti i tifosi di Lazio e Bologna presenti nella Sala della Protomoteca, poi in primal'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport ...AGI - Sono giàle persone inin Campidoglio, a Roma, per la camera ardente di Sinisa Mihajlovic , l'ex calciatore e allenatore morto due giorni fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Molti i ... In migliaia in fila per l'ultimo saluto a Sinisa Aperta alle 10 la camera ardente nella Sala della Protomoteca. Presenti la moglie Arianna Rapaccioni, i figli e la mamma dell'ex allenatore ...Tra il Novecento e i primi anni Duemila sono state diverse le manifestazioni o i moti che sono passati alla storia per la loro portata o per la dura repressione, a prescindere dai risultati veramente ...