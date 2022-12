Il tatuaggio del brasiliano Richarlison non piace a Neymar | la stella del Psg disposto a pagare | «Cancella la mia faccia»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unche è un “monte Rushmore” dei campioni brasiliani. A sinistra Ronaldo “Il Fenomeno”, a destra, in alto una citazione di Pelé dedicata a uno dei gol verdeoro dei Mondiali in Qatar: «Hai fatto sorridere tutto il Brasile». Al centro, il volto di chi quello porta su tutta la schiena e ha segnato quel gol:, autore di due doppiette, una contro la Serbia e una nella splendida prestazione contro la Corea del Sud, ma meno brillante contro la Croazia, che ha estromesso la Seleção dal Mondiale. Se la prestazione dei verdeoro, che nel torneo qatariota partiva tra le favorite, è stata agrodolce, quella diè stata a tratti eroica. È vero che contro i croati non è riuscito a fare la differenza, ma alle spalle, per il nove della Seleção, c’è un infortunio subito ...

Open

... il volto di chi quello porta su tutta la schiena e ha segnato quel gol: Richarlison , autore di due doppiette, una contro la Serbia e una nella splendida prestazione contro la Corea......la vita convivrà con il rimpianto di non aver evitato il rapimento e la sparizionefratello Deimos al quale è ispirato integralmente il look che veste. Il riferimento diretto sta nel... Il tatuaggio del brasiliano Richarlison non piace a Neymar, la stella ... Nato sull’onda del governo socialista di Léon Blum, il Fronte Popolare è il movimento che cambia le sorti del cinema d’oltralpe (e globale). Un titolo su tutti: ‘Il porto delle nebbie’, dietro cui c’è ...In un video su Tik Tok Riccardo Marchese si raccontava a suo modo: la telecamera che riprende il contachilometri della sua moto da 90 a 92, a 93 all'ora; i selfie in cui mostra i tatuaggi estesi a dec ...