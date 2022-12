Il nuovo impegno africano di Joe Biden

Leggi su formiche

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Gli Stati Uniti puntano tutto sul futuro dell’Africa”, ha detto il presidente statunitense, Joe, tirando le somme dell’U.S.-Africa Leaders Summit, riunione monstre con 49 capi di Stato e di governo africani ospitata questa settimana a Washington. Il summit è stato accompagnato da una serie di annunci pensati per dimostrare chesta voltando pagina per quanto riguarda l’americano nel continente, con nuovi piani di investimento economico per espandere i legami commerciali e iniziative diplomatiche per rafforzare i Paesi africani sulla scena mondiale. I leader africani sono arrivati alla Casa Bianca con nuove consapevolezze e richieste chiare indirizzate all’ottenimento di risorse per sostenere le priorità della regione. C’è da sistemare quella che definiscono una transizione energetica “equa”, ossia vogliono ...