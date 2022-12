(Di domenica 18 dicembre 2022) Bergoglio spiazza tutti parlando di un documento già firmato in caso di impedimento fisico. Ma intanto dichiara che si governa "con la testa e non con le ginocchia". E fa programmi per il 2023 e il 2024, dimostrando che la testa è lucida. E veloce come i piedi di Messi

L'HuffPost

Un "uno - due" da lasciare senza fiato. O se vogliamo usare una metafora calcistica (visto che oggi la "sua" Argentina si gioca il mondiale) undegno di Messi. Nei giorni del suo 86mo compleanno, nel momento in cui tutto il mondo ha potuto vedere il miglioramento della sua salute (ha ricominciato a camminare affidandosi alle cure ...... quali l'assassinio del Presidente Kennedy, la tragedia del Vajont e la scomparsa diGiovanni. ...la grande vittoria contro il Benfica e l'ottimo lavoro di marcatura su Eusébio con i suoi... Il dribbling di papa Francesco: annuncia di aver pronte le dimissioni per far capire che non vuole darle Bergoglio spiazza tutti parlando di un documento già firmato in caso di impedimento fisico. Ma intanto dichiara che si governa "con la testa e non con le ...