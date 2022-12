Il CT Mancini convoca Caligara e Giovane per uno stage a Coverciano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Fabrizioe Samuelsono statiti dal Commissario Tecnico Robertoper lo, dedicato ai calciatori di interesse nazionale, in programma dal 20 al 21 dicembre 2022 presso il Centro Tecnico Federale di. Un prestigioso riconoscimento per i due calciatori e un attestato di valore per il lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla Società che hanno creduto e credono nelle potenzialità di entrambi i calciatori. A Fabrizio e Samuel i complimenti della Società tutta e l’augurio di poter calcare in futuro palcoscenici sempre più importanti. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

