Il cordoglio per Mario Sconcerti

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglianel ricordo di, maestro di giornalismo e appassionato uomo di sport. Già direttore del Corriere dello Sport e de Il Secolo XIX, vice direttore della Gazzetta dello Sport, nella sua prestigiosa carrieraè stato anche un prezioso punto di riferimento per La Repubblica e, come editorialista, era una delle firme più autorevoli de Il Corriere della Sera. Noto volto televisivo e apprezzato opinionista di Sky Sport, Mediaset e Rai ha ricoperto anche la carica di amministratore delegato della Fiorentina. Alla moglie, a tutta la famiglia e ai tantissimi amici il profondoe l’abbraccio del Torino Football Club e del mondo granata. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it ...

Voce Giallo Rossa

