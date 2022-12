“Guardami!” Ballando con le Stelle | tensione altissima in studio | Selvaggia perde la pazienza VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022) Acon lenon c’è pace per Lorenzo Biagiarelli. Durante la prima finale del programma, l’uomo è stata di nuovo attaccato per il semplice fatto di essere (come se non lo avessimo capito) il compagna diLucarelli. In effetti, sin dall’annuncio della sua partecipazione, diversi mesi fa, non si è fatto che criticare la scelta didi continuare ad essere una giudice del talent show di Milly Carlucci. E alla fine, ad uscirne male da questa avventura, sono stati entrambi, purtroppo. Ma cosa è successo questa volta? C’è da dire che il ragazzo era già stato eliminato e ora era sul palco in veste di “ripescato” in vista della finalissima. Il giovane infatti, era in lizza per passare, ma, sfidato da Luisella Costamagna, ha avuto la peggio. A passare quindi al turno successivo la giornalista ...