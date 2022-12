Francia | tafferugli tra tifosi e gendarmerie a Parigi

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dopo la sconfitta ai rigori dellacontro l’Argentina ai Mondiali, si è registrata qualche tensione tra idelusi e la. Si è infatti verificato qualche problema d’ordine pubblico con l’improvviso afflusso di persone verso le stazioni metro per lasciare le zone del centro città. Alta la presenza delle forze dell’ordine schierate anche in assetto antisommossa, a piedi e con mezzi blindati, nelle zone intorno all’Arco di Trionfo e lungo tutti gli Champs-Elysees, invitando con i megafoni le persone a tornare a casa. Dopo qualcheo, la situazione è tornata alla normalità. SportFace.

