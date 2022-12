Che fine ha fatto Kaio Jorge? La decisione della Juventus

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 dicembre 2022)si appresta a tornare in campo e il calciatore ha ripreso la fase di riatletizzazione e punta a tornare in gruppo entro ladell’anno, spiega Gazzetta.it. Tuttavia, però, il calciatore riprenderà gli allenamenti a Vinovo con la seconda squadra, in modo tale da non accelerare i tempi di recupero e avere un rientro più graduale.Successivamente, lae l’entourage del giovane calciatore brasiliano valuteranno le migliori soluzioni per garantirgli minuti e continuità importanti per la sua crescita. Dunque non è escluso che il calciatore possa lasciare il club bianconero già nella prossimastra di calciomercato per andare alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore continuità