Appostato con una mazza da baseball nel bagagliaio | bergamasco denunciato

(Di domenica 18 dicembre 2022) Erain auto, assieme ad altre due persone, fuori da una cascina nel cremonese. Nel baule unada. Undi 49 anni, pregiudicato e residente in provincia, è statodai carabinieri del Radiomobile per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Verso le 15 del 14 dicembre, i proprietari di una cascina di Genivolta hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza sospetta di un’auto ferma davanti all’edificio. I militari sono arrivati sul posto: due persone sono si sono allontanate mentre ilè rimasto nei pressi del veicolo, intestato ad un altro soggetto. Il conducente è stato identificato ed ha dichiarato di essersi fermato perché aveva l’auto in panne e di essere da solo. Le sue dichiarazioni non hanno convinto i carabinieri, che ...