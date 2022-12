Ultime Notizie – Covid oogi Toscana | 1 166 contagi e 1 morto | bollettino 17 dicembre

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sono 1.166 i nuovida coronavirus oggi 172022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso. Dei 1.166 nuovi casi, 237 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 929 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella Regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.554.314. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.076 persone) e raggiungono quota 1.469.236 (94,5% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 73.804 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di ...

Virgilio Notizie

... secondo WabetaInfo, portale sempre ben informato sulle novità dal mondo Whatsapp, potrebbe essere modificata scomparendo dopo la prima visualizzazione; secondo lericerche, infatti, la ...Le pensioni minime dovrebbero salire a 600 euro per chi ha più di 75 anni . Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti di governo , è chiuso l'accordo politico in maggioranza sull'aumento: la ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Ancora bombe su Kiev, verso incontro Putin-Lukashenko Al PalaQuaresima il Monteprandone, prima stagionale di mister Palazzi, capitan Strappini: «Sergio è più motivato di prima, ci teniamo a vincere» Cingoli, 17 dicembre 2022 – La Macagi Cingoli chiude il ...Si va verso un cold case. In Canada è ancora senza colpevoli né indiziati, a cinque anni esatti di distanza, l'assassinio di una coppia di anziani miliardari di Toronto, ...