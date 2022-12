Sanità | Franco Locatelli e Sandra Gallina a Live in Bergamo | Bene Ue su vaccini VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ospiti ainil presidente del Consiglio superiore die la direttrice generale dell’Health and food safety dell’Unione europea. Cosa rimane della pandemia ad oggi? "Pochi dubbi - ha detto- cheabbia rappresentato la città simbolo della pandemia nel nostro Paese. Pochi giorni fa su una Nature è uscita la notizia che sono quasi 15 milioni le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Ormai la pandemia intesa come stato emergenziale è superata" ma, ha aggiunto, "è necessario continuare a prestare attenzione". (IN. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)