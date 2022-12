Nuoto Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Paltrinieri | “Contava solo vincere”

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Tutto bene, sono contento. E’ stata una gara più difficile del previsto. Pensavo di fare leggermente meglio come tempo, ma più di tutto ho pensato ala gara”. Così Gregorio, ai microfoni di RaiSport, dopo aver vinto la gara degli 800 stile libero aiindi. “Ho fatto quello che serviva – prosegue il campione di Carpi -. Non ce l’ho fatta a partire forte come avrei voluto, quindi ho aspettato un attimo e poi ho tirato nella parte finale. Ho sofferto e fatto più fatica rispetto alla gara dei 1500. Comunque a me dei record poco importa: ciò che volevo era essere qui e. Sono contentissimo – conclude – anche per la vittoria della staffetta: come Italia siamo molto forti”. SportFace.

Ancora una medaglia per Gregorio Paltrinieri aidiin vasca corta in corso a Melbourne. L'azzurro ha vinto l'oro negli 800 stile libero, inseriti per la prima volta nel programma del Mondiale, con il tempo di 7'29"99, nuovo record ...di nuovo in vasca corta: Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano superano Stati Uniti e Australia. 'Greg' ancora protagonista: nuovo primato ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: la 4x50 mista azzurra è la quarta meraviglia! Oro e record del mondo! Ora Paltrinieri Mondiali di nuovo in vasca corta: Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano superano Stati Uniti e Australia. 'Greg' ancora protagonista: nuovo primato europeo ...L'Italia continua a regalare emozioni e medaglie ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in corso di svolgimento al Melbourne Sports and Aquatic Centre.