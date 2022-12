Natale periodo migliore per concepire bebè ma occhio a eccessi delle feste

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’inverno, e ilfestività natalizie, risulta essere quello più propizio perun figlio, complici una serie di fattori, dall’atmosfera più rilassata che ‘aiuta’, all’evidenza scientifica che gli spermatozoi in inverno sono più ‘in salute’. Ma chi cerca un figlio deve fare attenzione agli, a partire da quelli alimentari, prendendo precauzioni sulla scelta e sulla qualità dei cibi. “Sicuramente l’atmosfera rilassataaiuta, ma esistono anche studi secondo cui la maggior parte dei concepimenti avviene durante i mesi invernali, nello specifico trae Capodanno, con un picco di nascite in estate”, spiega Daniela Galliano, specialista in Ostetricia, Ginecologia e ...

Cinecittà News

La Curia esamina il caso Sms o email Tra i metodi truffaldini più abusati in questo, a cui ... Negli ultimi trenta giorni, a partire dal Black Friday fino ai giorni precedenti il, gli ...Da lunedì si aprirà unmolto più stabile, eccezion fatta per un possibile rapidissimo guasto tra mercoledì 21 e giovedì 22. ' I giorni che ci traghetteranno asaranno molto stabili su ... I film di Natale al tempo dello streaming Tempo di fare regali, gli acquisti sul web e sui siti di e-commerce si moltiplicano, così come il lavoro dei corrieri che consegnano i pacchi su e giù per lo stivale. Ma ...Secondo Save the Dogs and Other Animals sono 4mila gli amici a quattro zampe che hanno bisogno cibo e non solo ...