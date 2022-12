Cessione Sampdoria | dopo il bonifico si attende la PEC di Al Thani

(Di sabato 17 dicembre 2022), tiene banco ancora la situazione con Alc’è attesa per ile per la PEC da parte del fondo, tiene banco ancora la situazione con Alc’è attesa per ile per la PEC da parte del fondo. L’entourage dello sceicco si ritiene ancora in corsa e ha garantito al trustee Gianluca Vidal l’invio di una PEC che segnerebbe una svolta definitiva nella trattativa. Attese e annunci, intanto ancora non si vede sul conto di escrow il. Lo scrive Il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

, tiene banco ancora la situazione con Al Thani c'è attesa per il bonifico e per la PEC da parte del fondo, tiene banco ancora la situazione con Al Thani c'è ...A GENNAIO - Un ragazzo di 21 anni ai suoi primi mesi in Italia può incontrare delle ...migliore sarebbe quella di trovare una squadra in Italia a gennaio (si sono fatte avantie ... Cessione Sampdoria, Barnaba entra in società: ha rilevato le quote di un piccolo azionista. Ora... La Sampdoria continua a essere in attesa delle mosse di Al Thani per la cessione: il gruppo dello sceicco dovrebbe inviare una Pec a Vidal nei prossimi giorni ...In vista della cessione della Sampdoria sembra difficile l'azzeramento del capitale sociale: il Cda è sempre in contatto con Barnaba ...