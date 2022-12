Canto Alto | viaggio dalla pianura alla montagna in poco più di un’ora

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sorisole. Ilè uno delle prime vette che si incontrano provenendo, quasi un crocevia per chi volesse per la prima volta approcciarsi. I suoi 1.146 metri sul livello del mare consentono di sovrastare i Colli di Bergamo e di osservare nelle giornate soleggiate non solo le vicine valli Brembana e Seriana, ma di vivere a distanza il fascino delle Alpi. Complice la sua posizione strategica che permetteva di controllare le vie di comunicazione verso nord, il monte ha ospitato durante il Medioevo un fortilizio con una dozzina di uomini i cui resti furono rinvenuti durante gli scavi per la posa dell’attuale croce. L’iniziale struttura in legno venne sostituita da una in muratura venendo gradualmente ampliata e finendo così al centro delle ...