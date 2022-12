Calcio | Mondiali 2022 Luka Modric | “La Croazia ha un grande futuro Io continuo fino alla Nations League | poi vedremo”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un’altra magistrale prova quella offerta quest’oggi da, in occasione della finale per il terzo posto deidiin Qatar: il centrocampista del Real Madrid ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento, gestendo perfettamente il gioco della sua, uscita vittoriosa dsfida con il Marocco (2-1 il punteggio finale). Vi sono dei dubbi circa ilin Nazionale di: l’età avanza (ricordiamo si tratta di un classe 1985) e non è da scartare l’ipotesi ritiro dselezione croata, o che si tratti del suo ultimo incontro in un Mondiale (probabile), ma la decisione per il momento è rimandata. Tutto dipenderà, probabilmente, dalle sue condizioni fisiche nei prossimi ...

RaiNews

A dirlo all'Adnkronos, commentando a caldo il quarto posto del Marocco aidiin Qatar (dopo la sconfitta nella finalina contro la Croazia per 2 - 1), è Ahmed Ouagandar, Presidente ...... ma almeno dà il verso i 30.000 per Albiol e Reina affare fatto senso delattraverso emozioni da rivivere. Trentacinque giorni sono volati via distraendosi qua e là, riempiendosi dei... Mondiali, Croazia-Marocco 2-1. La squadra di Dalic è terza. Leoni dell'Atlante fuori dal podio - Il rammarico, condito da legittima soddisfazione, di Bounou (video) - Il rammarico, condito da legittima soddisfazione, di Bounou (video) Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-992d6dfb-baa-8016-73fa-fb4f4e1c17b ...