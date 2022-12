ZETTI | Danni alla salute dei militari per l’inquinamento degli ambienti delle caserme con il “fumo passivo” dei tabacchi lavorati | chiediamo un rapido intervento del Comando Generale

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non possiamo più soprassedere – afferma il Segretariodel Nuovo Sindacato Carabinieri Massimiliano– dal segnalare il verificarsi di spregiudicate e perduranti violazionipiù elementari norme, buone abitudini e coerente rispetto e tutela delladei lavoratoriall’interno. La problematica sorge dall’abitudine di fumare negli uffici o nei locali di abituale condivisione, come corridoi, sale riunioni e via dicendo. Un fastidio acuito enormemente dal consumo di tabacco intenso, pungente e persistente come quello dei sigari che, inchiusi, provoca ai non fumatori reazioni di malessere imbarazzanti come i sensi di nausea, i capogiri e il senso di asfissia. L’incresciosa situazione – ...