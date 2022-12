Una cooperativa di comunità per Amatrice e Accumoli

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nasce Radici e Ali, unadicostituita con il sostegno di Legacoop Lazio per far rivivere i luoghi distrutti dal terremoto del Centro Italia. Partita da, coinvolgerà presto anche i Comuni di Leonessa, Posta, Cittareale e Borbona per valorizzare il territorio, rilanciare l’occupazione e contrastare lo spopolamento. Presenterà il suo progetto il 17 dicembre alle 10.00 presso l’Auditorium della Laga di. “Importante unirsi perché il sisma ha colpito il territorio e non ha fatto distinzioni tra i confini comunali”, spiega la sindaca diFranca D’Angeli. “Valorizzare il patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale vuol dire porre le condizioni per una ripartenza che non si limita alla sola ricostruzione fisica dei centri ...