Uccisa la vigilia di Natale | ergastolo al nipote 22enne

Ergastolo per Enea Simonetti, 22 anni, per l'omicidio della nonna Rosina Carsetti,in casa la sera delladi Natale 2020 a Montecassiano (Macerata), due anni di carcere per simulazione di reato per il marito 80enne Enrico Orazi (pena sospesa) e per la figlia Arianna, ...C'è un unico responsabile per la morte di Rosina Carsetti , l'anziana di 78 anni trovata morta in casa alladi Natale a Montecassiano, un comune di 7mila abitanti a poco più di dieci chilometri da Macerata. Per la Corte d'Assise è stato il nipote, Enea Simonetti , a uccidere la nonna. Assolti invece ... Anziana uccisa la vigilia di Natale, ergastolo al nipote: "È stato lui a soffocare la nonna" Ergastolo per Enea Simonetti, 22 anni, per l'omicidio della nonna Rosina Carsetti, uccisa in casa la sera della vigilia di Natale 2020 a Montecassiano (Macerata), due anni di carcere per simulazione d ...La Corte d'Assise di Macerata ha ritenuto Enea Simonetti l'autore materiale del delitto di Rosina Carsetti, la 76enne uccisa nel 2020.