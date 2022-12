Tomb Raider | il prossimo capitolo sarà pubblicato da Amazon Games

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alzi la mano chi non ha mai giocato o sentito nominare, la celebre archeologa sta per tornare in un nuovofirmato dae Crystal Dynamics Ne sono passati di anni da quel primo storico episodio del 1996 apparso su PC, Sega Saturn e prima PlayStation, ma il fascino di Lara Croft non ha mai smesso di attirare a sé intere generazioni nel corso degli anni. Ora pare infatti che il nuovodidae Crystal Dynamics, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.: nuove avventure in data da definirsi Come già detto qui, le nuove avventure della celeberrima archeologa ...