Ti ricordi… Aljosa Asanovic | inguardabile col Napoli ed eroico ai mondiali con la Croazia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A vedere Bruno Petkovic che si gira e di sinistro al 118esimo riagguanta il Brasile, aprendo la strada per la semifinale allanon può non scappare un “Ti ricordi?”. Già, perché parlando di calciatori croati che nella loro esperienza di club in Italia non sono stati granché fortunati per poi diventare eroici con la nazionale ainon si può non pensare ad. Petkovic in Italia ha una lunga esperienza, a parte la parentesi col Trapani in Serie B non ha impressionato. Perinvece solo pochi mesi colin Serie A tutt’altro che positivi, sebbene con diverse attenuanti. Spalatino doc, diversamente da Petkovic, nasce nel 1965 e inizia subito a giocare a calcio nelle giovanili dell’Hajduk, che però prima di farlo esordire lo ...

