Mario Tronti si definisce solo "un osservatore" della politica, ma ha una storia che lo smentisce: teorico del marxismo, saggista, docente per 30 anni di filosofia politica a Siena, parlamentare - del ...Esattamente come accadde per, l'inchiesta sembra solo all'inizio, ma trent'anni fa ... Il primo riguarda la retorica sul sovranismo e il. Per evitare che le forze sovraniste ... “Tangentopoli, populismo e abolizione del finanziamento pubblico: così sono stati distrutti i partiti” Intervista a Mario Tronti: “Il Pd è figlio di un improbabile modello americano, ora è allo sbando e non si rialzerà. Dovrebbe guardare ai rider e agli ...Il clamore riservato da la Repubblica alla proposta di legge ripresentata da Forza Italia - il testo è quello della passata legislatura- per ...