(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) –Music, il marketplace europeo di investimento in royalties musicali, annuncia l’apertura dell’asta sul 50% dei Master Right dei brani contenuti nelladel film(Darnell Martin, 2008), in portfolio all’etichetta discografica indipendente Music World Entertainment Corporation, fondata da Mathew Knowles. La soundtrack comprende, oltre a pezzi originali dell’R&B, rivisitazioni contemporanee di alcuni dei brani più iconici dell’etichetta americana Anni ‘50 Chess: cover blues e hit cantate, tra gli altri, da Beyoncé. Il catalogo, offerto sulla piattaforma diper l’intero ciclo di vita dei diritti interessati, si presenta con un track record solido nella generazione di royalty per i propri investitori lungo ...

Adnkronos

Sarà rivolto alle piccole e medie imprese elocali, allo scopo di sviluppare e rafforzare ...a 16 il numero di percorsi regionali presenti all'interno della vetrina Made in Italy di ...Dopo le considerazioni di Casartigiani ,la replica di Home Restaurant Hotel srl, leader in ...di industriali che grazie alla possibilità di defiscalizzare i propri utili sostengono... Startup, arriva su ANote colonna sonora Cadillac Records Il padiglione Italia ospita una delegazione ricca di startup da quella che ha creato una cover per smartphone con display per visualizzare una grafica personalizzata (cambiando quella invece di cambia ...630 aziende, 900 milioni raccolti. Quasi la metà di tutti gli investimenti fatti in startup in Itlaia nell'ultimo anno. Intanto Italian Artisan ...