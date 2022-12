Skeleton | Coppa del Mondo | Matt Weston domina a Lake Placid davanti a Grotheer e Jung

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un eccellentesi è aggiudicato la tappa di(Stati Uniti) valevole come terzo appuntamento delladeldimaschile 2022-2023. Sul budello dello Stato di New York la gara è stata disputata sotto una nevicata fitta e costante che, tuttavia, non ha rovinato le discese degli atleti, grazie anche alle protezioni della pista. Da questo scenario è emerso il britannicoche ha concluso con il tempo complessivo di 1:48.16 (53.74 nella prima manche, mentre nella seconda ha fatto segnare 54.42) con 16 centesimi di vantaggio sul tedesco Christopher(54.19 e 54.13) e 24 sul sudcoreano Seunggi(54.11 e 54.29). Chiude in quarta posizione il britannico ...

