Sinisa Mihajlovic | morto l' ex calciatore e allenatore del Bologna | il cordoglio del mondo del calcio

(Di venerdì 16 dicembre 2022), aveva 53 anni, exed: nel 2019 gli era stata diagnosticata una forma acuta di leucemia mieloideoggi 16 dicembre 2022. Aveva 53 anni. Nel luglio del 2019 gli era stata diagnosticata una forma acuta di leucemia mieloide, in quel periodo sedeva sulla panchina del. Quando la notizia della sua morte si è diffusa, sono stati molti i personaggi deldela ricordarlo sui social. La famiglia diha comunicato il suo decesso attraverso una nota in cui si legge: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la ...

'Lo ricorderemo come merita con l'abbraccio infinito della sua squadra e della sua gente'. "La Lazio piange la scomparsa di: un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita. Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha ...L'ex compagno di squadra all'Inter, Ivan Ramiro Cordoba, ricorda, scomparso a 53 anni. Guarda il ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio FOTO - VIDEO - La famiglia: 'Morte ingiusta e prematura'. Mancini: 'Giorno che non avrei mai voluto vivere'. Lega Serie A: 'Icona di calcio e di vita'. Meloni: 'Ha lottato come un leone in campo e nel ...Dopo Immobile e Sarri, anche Romagnoli ci ha tenuto a ricordare Sinisa Mihajlovic, determinante per la sua crescita calcistica. Il difensore ha esordito così ai canali ufficiali della Lazio: «Era una ...