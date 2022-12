Sciopero trasporti oggi 16 dicembre 2022 | treni | bus e metro a rischio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) - Si chiude, venerdì 16, la settimana di scioperi e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro la manovra 2023 del governo Meloni. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Roma dove concluderà la manifestazione regionale in programma per le 10, in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). Diretta su Collettiva.it. Oltre al Lazio si mobiliteranno: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana. Intanto ieri, 15, ad astenersi dal lavoro sono state le lavoratrici e i lavoratori di Abruzzo, Marche e Piemonte. In Lombardia aderiscono alloi lavoratori di Atm.che potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata. ...

ll venerdì nero di Milano, che rischia la paralisi. Va in scena logenerale nazionale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la legge di bilancio del ...CAOS Si bloccano i...generale contro la manovra del governo in 11 regioni , indetto da Cgil e Uil: contraria alla mobilitazione la Cisl . A fermarsi soprattutto i, con stop nel paese a macchia di ...Nessuna criticità per il maltempo. Qualche ritardo per guasti sulle linee pendolari. È il giorno dell'agitazione nel comparto ferroviario che durerà dalle 9 alle 13, Trenord: “Possibili ripercussioni" ...Stop ai treni dalle 9 alle 17, gli autobus si fermano per quattro ore. Manifestazioni in tutte le province toscane ...