(Di venerdì 16 dicembre 2022) Altro che sinistra buonista, nume tutelare dell’accoglienza pro-: loche ha travolto il deputato di Sinistra Italiana e Verdi, Aboubakar, aumenta ad ogni nuova acquisizione d’indagine la sua portata di sconcerto e di sfregio inferto a chi, di quella millantata ospitalità – e dei fondi ad essa destinati – avrebbe dovuto beneficiare. Un caso ormai arci-noto, che da ieri ha visto finire nel registro degli indagati, per la truffa delle false cooperative, anche Liliane Murekatete. A Latina, infatti, la compagna di, la madre e due fratelli, sono accusati di frodi attraverso un paio di società fittizie., il gip nell’ordinanza: un caso di «spregiudicatezza criminale a gestione familiare» Non solo. Come drammatico corollario alla frode, ...

Secolo d'Italia

Gualtieri coinvolto, titola Belpi Per il Corsera diventa anche unola foto di Panzeri e ... Ladyindagata e gli sequestrano 600k, annamo bene. Inverno demografico in Italia. Salvini ..., lonon è solo finanziario Per Aboubakar, paladino dei diritti dei migranti, le condizioni delle strutture di accoglienza gestite dalla suocera e dalla moglie descritte ... Scandalo Soumahoro, migranti al freddo, tra topi e scarafaggi: e i soldi sparivano in resort all'estero Nuovo appuntamento con la giornalista che racconta ogni venerdì su Affari l'attualità: questa volta tocca al caso del Qatar-gate ...Il segretario dem chiede un incontro con la "massima urgenza". Il candidato alla leadership Bonaccini: "Onestà torni al centro della ...