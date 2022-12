Sanremo 2023 | Amadeus | ' Solo due donne in gara a Sanremo Giovani? Le quote rosa sono offensive'

(Di venerdì 16 dicembre 2022)deve ancora cominciare e già fioccano le prime polemiche . Polemiche che però non riguardano la categoria big masarebbe infatti stato ammonito per aver portato alla ...

la Repubblica

Sul palco della Città dei Fiori saliranno 12 ragazzi , 6 dei quali voleranno a comporre il cast finale, sono in tutto 28 i cantanti della nuova edizione del Festival di. La scelta di ...4Tune, la prima drag band italiana: 'Amadeus, quando vuoi chiamaci per!' 'LDA raccomandato asolo perché è figlio di Gigi D'Alessio', la risposta piccata al concerto: 'Non me ne fo**e ... Sanremo, Amadeus: "Niente Lady Gaga o Britney Spears. I miei super ospiti sono i cantanti" Scopriamo insieme chi saranno i 12 concorrenti che stasera su Rai1, si esibiranno sul palco di Sanremo Giovani 2022, alla caccia degli ambiti 6 posti per entrare a Sanremo 2023.16 dic 2022 - Sanremo Giovani, non ci sarà televoto nella finale: “L’ho abolito dopo l’eliminazione di Shari”.