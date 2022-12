Oroscopo 2023 di Simon & The Stars | “A marzo un evento epocale” Le previsioni segno per segno | “L’Ariete si butta | vola basso il Capricorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Il cielo e? una meravigliosa mappa. Ma non basta. E? una mappa in continuo movimento in cui ogni anno, ogni mese, i pianeti vanno a disegnare nuovi equilibri fra loro squarciando scenari imprevisti, ribaltando destini, creando ricorrenze”. Ecco come definisce la sua amata disciplina, l’astrologia,; The. Lui, esperto di transiti planetari e segni zodiacali, è amatissimo sul web per il suo stile fiabesco e per le sue divagazioni sulle stelle del cinema e della tv. Nel suo ultimo libro, “, il giro dell’anno in 12 tappe”, scritto con Claudio Roe per Rizzoli, rivela i segreti delle stelle e la loro influenza sui nostri destini. Cosa è scritto nel cielo del? A noi, così come ai vip (lo zodiaco ha 12 segni uguali per tutti, famosi e non), il prossimo anno ...