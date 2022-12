Il Sole 24 ORE

La Russia ha intrapreso un'ampia azione con attacchi missilistici contro le città ucraine, tra cui Kiev, Odessa, Mykolaiv e Kharkiv. Nella capitale ucraina, come di cosueto ormai da mesi, quando suona ...16 dic 15:20 Usa: invieremosistemi difesa anti - aerea all'Ucraina 'Invieremosistemi ... 16 dic 12:56 Kiev: abbattuti quasi tutti ilanciati sulla capitale Le autorità di Kiev ... Nuovi missili russi su Kiev, il metrò diventa un rifugio - Il Sole 24 ORE Poltava e Kharkiv senza elettricità. Il Ministro dell'Energia: "Danni a centrali nell'est e nel sud". Migliaia di persone al freddo ...