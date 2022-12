(Di venerdì 16 dicembre 2022) Elonha fatto sospendere glidi diversi cronisti statunitensi che si occupano del social e del suo proprietario multimiliardario. La mossa arriva dopo che il patron della piattaforma ha cambiato la sua politica sugliche tracciano i jet privati, compreso il suo. Elon, patron di. Foto@EvasTeslaSPlaidSospeso anche Mastodon Iora bloccati sul nuovodisono Ryan Mac del New York Times, Donie O’Sullivan della Cnn, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di Intercept. Sospesi anche i reporter indipendenti Aaron Rupar, Keith Olbermann e Tony Webster. Stessa misura per l’di Mastodon, piattaforma ...

Velvet Mag

Il doxxing è una cosa seria, fa benea diventarne il paladino, ma contestare a un'altra piattaforma di avere dati presenti in tutta internet è un'esagerazione: se l'idea dil'accesso a ...Da notare che in passatoha anche offerto denaro per convincere lo studente al'account: 5000$. Ma lo studente aveva rilanciato 'Qualche possibilità di portare l'offerta a 50.000 ... Musk fa chiudere alcuni account Twitter di giornalisti Il giovane sviluppatore Jack Sweeney era da tempo che "seguiva" tramite un bot il jet del miliardario. Dopo essere diventato proprietario di Twitter lo ha bannato. Perché però sono stati sospesi gli a ...Prima dell’acquisizione di Twitter, il nuovo CEO Elon Musk affermava di essere un forte sostenitore della libertà di espressione e che il suo obiettivo, comprando il social, era di creare un luogo vir ...