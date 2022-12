Milly Carlucci svela un retroscena inedito su Iva Zanicchi

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata a BubinoBlog,si dice pronta a condurre le ultime due puntate del talent show di Rai 1, Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato 17 e venerdì 23 dicembre (la finale) in diretta dalle ore 20.35. Nello specifico, vi sarà prima lo spareggio e, a seguire, la doppia finalissima dello show. E, intanto, la stessaanticipa le novità del nuovo programma che verrà trasmesso dalla Rai, Il Cantante Mascherato e ilsu Ivae Ballando con le Stelle Durante l’intervista, il giornalista riferisce ache gli ascolti di questa edizione di Ballando con le Stelle sono stati da 10, per poi chiedere il medesimo giudizio alla ...