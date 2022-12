Mihajlovic è morto | addio al guerriero Sinisa

(Di venerdì 16 dicembre 2022)a 53 anni: aveva scoperto la sua malattia - una leucemia mieloide acuta - per caso,nel 2019, giocando a padel. Negli ultimi giorni le notizie sull’aggravarsi delle sue condizioni. In Italia ha giocato per Roma, Sampdoria, Lazio e Inter; ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Lascia la moglie Arianna e sei figli

Agenzia ANSA

Leggi anche ÈSinisa, addio all'ex calciatore e allenatore: dal 2019 combatteva contro la leucemia Come sta Sinisa, le ultime notizie sulle condizioni e la malattia dell'...Appariva sorridente, Sinisa, si è seduto affianco al tecnico boemo e ha partecipato alla conferenza de 'La bellezza non ha prezzo". Lo chiamavano in effetti "Sergente" per il suo ... Morto Sinisa Mihajlovic, l'ex allenatore del Bologna