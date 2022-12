Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati | ‘Ora sono amici’ | le ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Disi sarebbero, dopo un periodo di crisi. La storia d’amore tra l’ex Ministro degli Affari Esteri e la giornalista sarda sarebbe terminata in questesettimane, di comune accordo. Lo rivela Dagospia, che descrive la separazione come frutto di una decisione comune maturata soprattutto negli ultimi giorni tra i due ex fidanzati. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, i due sarebbero rimasti comunque in ottimi rapporti, tanto da avere fatto sapere in giro di avere manutenuto “un rapporto d’amicizia speciale”.Disi: oraamici A proposito del ...