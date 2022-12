LIVE Snowboardcross | Cervinia 2022 in DIRETTA | Visintin e Sommariva all’attacco Assente Michela Moioli

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda tappa della Coppa del Mondo di. Appuntamento italiano ormai tradizionale in quel di: il Bel Paese va a caccia di risultati importanti. Si punta soprattutto sulla squadra maschile: Omarha già agguantato il podio all’esordio a Montafon, occhio anche a Lorenzoche nel 2019 agguantò su queste nevi il suo primo successo della carriera. In totale sono cinque gli azzurri che hanno agguantato il pass per le fasi finali: presenti infatti anche Filippo Ferrari, Michele Godino e Niccolò Colturi. Al femminile purtroppo pesa l’assenza di: la bergamasca è ancora ai box per i ...