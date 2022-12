La risposta della figlia di Ambra e Francesco Renga a chi la definisce “brutta”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori”. Così Jolandaha voluto rispondere ai commenti apparsi sotto a un video, in cui gli utenti giudicavano aspetto fisico18enne, paragonandola ai genitoriAngiolini e. Frasi poco edificanti, a cui la giovane ha voluto replicare con un video su TikTok dedicato a chiunque altro abbia avuto difficoltà con questo tipo di giudizi. “Ciao sono io Jolanda o la”, ha esordito la ragazza, con un sorriso disarmante. “A parte gli scherzi, ‘sei’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto: sei, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il ...

