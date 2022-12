“Ispirate dai servizi segreti?” Piantedosi sgancia la bomba sulle Ong

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ormai è ufficiale: il governo Meloni è pronto ad emanare “nuovi provvedimenti di carattere amministrativo nei confronti di imbarcazioni private”, ovvero le Ong, che in queste settimane hanno dato vita ad un vero e proprio tira e molla con Palazzo Chigi. A dichiararlo è lo stesso ministro dell’Interno, Matteo, che ha sollevato dubbi circa le azioni intraprese dalla Ocean Viking, caso che rischiò di portare alla frattura diplomatica con la Francia: “Quel giorno non abbiamo fatto nulla per arrivare a una rottura con Parigi: la Ocean Viking ha scelto in autonomia di andare in Francia”. E continua il ministro: “Segnalo che la vera cosa inquietante della vicenda è che avendo questa nave fatto quello che voleva, in quel momento, decise di cambiare obiettivo e puntare un porto francese. Allora mi domando: non era l’obiettivo di questa nave creare attrito con la ...

Il Sole 24 ORE

La Cgil in particolare chiede 'riforme vere,criteri di solidarietà e giustizia sociale, fondate sullaq ualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove ...Mercatini di Natale alle meraviglie culturali Nel periodo delle festività natalizie, Trento e ... al Mart di Rovereto"Giotto e il Novecento"con 200 opere di artisti moderni e contemporanei... Barilla punta sui prodotti da forno in Usa: acquisisce Back to Nature Katie Holmes ha partecipato a un evento natalizio newyorkese in jeans e sneakers ma non si sarebbe mai aspettata che il suo look sarebbe diventato virale ...Dai puzzle ai grandi classici fino alle costruzioni: alcuni giochi da tavolo per bambini e ragazzi in offerta su Amazon da regalare a Natale ...