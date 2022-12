Hideo Kojima | i dettagli sul suo nuovo gioco saranno rivelati nel 2023

Leggi su screenworld

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è salito recentemente sul palco dei The Game Awards 2022, insieme a Geoff Keighley, per rivelare il primo trailer ufficiale di Death Stranding 2, attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5. Tuttavia, nonostante Death Stranding 2 sia il prossimomarchiato, lo studio è al lavoro su un altro titolo estesso ha affermato che nuovinel. All’inizio di quest’anno, Xbox ha annunciato una nuova partnership conProductions per “creare un videoper Xbox come nessuno ha mai sperimentato o visto prima, sfruttando la potenza del cloud“. Da allora isulprogetto sono stati scarsi, ma ...