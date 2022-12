Henry Cavill non tornerà in The Witcher | svelato il titolo del suo prossimo progetto

(Di venerdì 16 dicembre 2022)starebbe già guardando a un nuovo, una serie per Amazon Prime Video che coniugherà la sua passione per il fantasy e per i giochi di ruolo con l'azione. Anche se si è liberato degli impegni di Superman, a differenza di quanto auspicano i fannon farà ritorno nella serie The. Secondo quanto anticipato da Deadline, il divo inglese sarebbe già coinvolto in un nuovoche lo vedrà impegnato nella duplice veste di interprete e produttore esecutivo. Si tratta ancora una volta di un serie tv collegata all'universo del fantasy e dei giochi, Warhammer 40,000, in fase di sviluppo presso Amazon Studios. Amazon sta per concludere le trattative per assicurarsi i diritti del wargame fantasy fantascientifico prodotto da Games Workshop ...

HDblog

Sono giornate (mesi) concitate per, l'ex interprete di Geralt di Rivia che ha ora perso anche il suo ruolo di Superman nel DC Universe. Dopo la notizia che ha colto di sorpresa anche i fan dello show Netflix e dei ...Il percorso dell'ormai ex - Supermannel mondo dei cinecomic potrebbe non essere del tutto conluso. Dopo la sorprendente e inaspettata notizia che ha sconvolto i fan DC nelle ultime ore , si è alzato con forza il coro degli ... Henry Cavill non è più Superman, è ufficiale Henry Cavill starebbe già guardando a un nuovo progetto, una serie per Amazon Prime Video che coniugherà la sua passione per il fantasy e per i giochi di ruolo con l'azione.Henry Cavill non tornerà in The Witcher e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il possibile protagonista della serie Warhammer 40,000 ...