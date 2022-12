Goldman Sachs verso il licenziamento di 4.000 persone

Agenzia ANSA

WASHINGTON. Goldman Sachs Group prevede di licenziare 4.000 persone. Lo riferiscono fonti informate al sito Semafor. I tagli rappresenterebbero l'8% della forza lavoro della banca. Secondo le fonti ai manager è ...