Fiorello ironizza su Berlusconi e Soumahoro nell’ultima puntata della settimana di Viva Rai2 C’è spazio anche per la difesa di Cristina D’Avena

(Di venerdì 16 dicembre 2022)hato sudel programma. Senza freni lo showman continua, come sempre, la sua satira politica. Poi, trova il tempo per difenderela cantante, insultata ferocemente per aver ricevuto l’invitofesta dei 10 anni del partito Fratelli d’Italia.sudiL’ultima...

LA NOTIZIA

su Ignazio La Russa . Nella puntata di venerdì 16 dicembre di Viva Rai 2! , il mattatore imita il presidente del Senato tornando sul compleanno di Fratelli d'Italia. 'Si è parlato ...sul Ponte sullo Stretto e mostra il plastico in 3D Dopo Gualtieri e il termovalorizzatore ,spara a zero sul Ponte sullo Stretto di Messina, rivendicato da Matteo Salvini. ... Fiorello ironizza su Berlusconi e Soumahoro nell'ultima puntata ... Fiorello ha commentato ironicamente le ultime battute di Berlusconi così come la storia di Soumahoro. Infine, arriva la difesa della D'Avenia ...I Jalisse si sono fatti in tre nella puntata del mercoledì di Viva Rai2!, il morning show di Fiorello che sta furoreggiando su Rai 2 portando lo share a livelli mai visti prima in quello slot. Dapprim ...